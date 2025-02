POL-OH: Verkehrsunfall

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Bad Hersfeld. Am Mittwoch (26.02.), um 09:50 Uhr befuhr ein 65-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die Carl-Benz-Straße in Richtung Frankfurter Straße und bog an der Kreuzung auf die rechte von zwei Fahrspuren in die Frankfurter Straße ab. Ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Münster befuhr die Carl-Benz-Straße und wendete an der Kreuzung, um auf der Frankfurter Straße zurück in Richtung Bad Hersfeld zu fahren. Er versuchte daraufhin vom linken ...

mehr