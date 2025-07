Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannter schleicht sich in Wohnhaus ein und entwendet Schmuck, Hyundai-Tuscon in Buxtehude entwendet, Ford Kuga gerät in Dollern in Brand

Stade (ots)

1. Unbekannter schleicht sich in Wohnhaus ein und entwendet Schmuck

Ein bisher unbekannter Täter am vergangenen Samstag, den 12.07. gegen 15:30 h in Stade im Taubenweg eine 92-jährige Seniorin auf ihrer Terrasse in ein längeres Gespräch verwickelt. Während diese dann ins Haus ging, schlich sich der Unbekannte ebenfalls in die Wohnräume und entwendete bei der anschließenden Durchsuchung von mehreren Schränken aus einem Schmuckkoffer Ringe und Ketten. Der Unbekannte wird als ca. Ende 20/Anfang 30 Jahre alt und ca. 170 cm groß beschrieben. Er trug zur Tatzeit ein graues T-Shirt und eine Stoffhose und hatte dunkle etwas kürzere glatte Haare. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

2. Hyundai-Tuscon in Buxtehude entwendet

Unbekannte Autodiebe haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Buxtehude in der Sagekuhle einen dort in einer Parkbucht vor einem Mehrfamilienhaus abgestellten weißen Hyundai-Tuscon geknackt und anschließend entwendet. Das SUV hat das Kennzeichen STD-AK 60 und stellt einen Wert von ca. 17.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Autodiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

3. Ford Kuga gerät in Dollern in Brand

Am gestrigen frühen Donnerstagabend gegen 19:10 h ist in Dollern in der Hauptstraße aus bisher ungeklärter Ursache ein dort geparkter Ford Kuga in Brand geraten. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr Dollern brannte das Auto vollständig aus. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die Brandursache oder den Brandausbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04163-828950 bei der Horneburger Polizeistation zu melden.

Foto in der digitalen Pressemappe der der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell