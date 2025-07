POL-STD: 72-jährige Staderin vermisst - Polizei sucht dringend Zeugen

Stade (ots) - 1. Einbrecher in Stader Betriebsgebäude Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 00 h und 00:55 h in Stade im Gewerbegebiet Rudolf-Diesel-Straße auf das Gelände eines Elektrotechnikbetriebes gelangt und haben eine Nebeneingangstür aufgehebelt. Bei der anschließenden Durchsuchung haben die Täter dann einen Tresor mit einer ...

mehr