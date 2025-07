POL-STD: Drogenfund an der Aue in Horneburg in 2024 - Polizei sucht Hinweise und Zeugen

Stade (ots) - 1. Einbrecher in Buxtehude Am Samstag, den 12.07. ist in der Zeit von 18:00 h bis 23:30 h ein bisher unbekannter Einbrecher in Buxtehude in der Finkenstraße auf das frei zugängliche Grundstück eines dortigen Einfamilienhauses gelangt und durch ein Fenster im rückwärtigen Bereich in das Haus eingestiegen. Obwohl sich die Geschädigten im danebenliegenden Wohnzimmer aufgehalten hatten, konnte der Täter ...

