Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Zehn Baggerschaufeln in Stade erbeutet

Stade (ots)

Wie erst jetzt bemerkt und bei der Polizei angezeigt, haben Unbekannte haben in der Zeit von Freitag, den 04.07., 12:00 h bis Donnerstag, den 10.07., 13:00 h in Stade in der Straße "Am Bohrfeld" bei einem dortigen Betriebsgelände den Zaun aufgeflext und konnten dann so auf das Grundstück gelangen. Hier wurden von ihnen dann anschließend zehn Tiefenlöffel (Baggerschaufeln) entwendet. Es ist davon auszugehen, dass der oder die Täter zum Abtransport mit einem entsprechenden Transportfahrzeug oder Anhänger am Tatort gewesen sein müssen. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 3.500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

