POL-STD: Unbekannter Autofahrer kommt in Bliedersdorf-Postmoor von der Straße ab und verursacht Unfall - Autofahrer flüchtet - Polizei sucht Verursacher und Zeugen, 25 Meter Krankabel entwendet

Unbekannter Autofahrer kommt in Bliedersdorf-Postmoor von der Straße ab und verursacht Unfall - Autofahrer flüchtet - Polizei sucht Verursacher und Zeugen, 25 Meter Krankabel entwendet

Stade (ots)

1. Unbekannter Autofahrer kommt in Bliedersdorf-Postmoor von der Straße ab und verursacht Unfall - Autofahrer flüchtet - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

In der Nacht von Mittwoch, den 02.07. auf Donnerstag, den 03.07. gegen 02:00 h ist ein bisher unbekannter Autofahrer in Bliedersdorf in der Straße Postmoor aus Richtung Bundesstraße 73 kommend aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hat anschließend ca. 25 Meter Wiesebefahren. An der Pflasterung eines Abwasserrohres hat sich der Autofahrer dann die Ölwanne aufgerissen und ist anschließend mit seinem schwarzen Auto in Richtung Bliedersdorf geflüchtet ohne sich um den Umweltschaden durch das ausgelaufene Öl und die Schadenregulierung zu kümmern. Gegen den Unbekannten wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Die Horneburger Polizei sucht jetzt den Verursacher und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Auto und dem Fahrer geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04163-828950 zu melden.

2. 25 Meter Krankabel entwendet

Unbekannte haben am Wochenende in Stade in der Hospitalstraße von einer dortigen Baustelle ca. 25 Meter sog. "Krankabel" entwendet und damit einen Schaden in Höhe von fast 1.000 Euro angerichtet.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter 04141-102215.

