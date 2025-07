Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Motorroller im Alten Land entwendet, Einbrecher in Stader Bäckereifiliale

Stade (ots)

1. Motorroller im Alten Land entwendet

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Sonntagabend, 17:00 h und Montagabend, 19:30 h im Alten Land in Hollern-Twielenfleth in der Straße Wöhrden einen vor einem dortigen Wohnhaus abgestellten Motorroller entwendet. Der orangefarbene Roller der Marke Aprilla hat das Kennzeichen 902VGH und stellt einen Wert von ca. 500 Euro dar. In der gleichen Nacht haben Unbekannte am Sonntag gegen 23:50 h bereits versucht, von einem benachbarten Grundstück einen Roller zu entwenden. Da bei diesem Fahrzeug das Kurzschließen misslang, wurde er ein paar Häuser weiter im Grünstreifen dann aber zurückgelassen.

Hinweise auf den oder die Rollerdiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an die Polizeistation Steinkirchen unter der Rufnummer 04142-898130.

2. Einbrecher in Stader Bäckereifiliale

Unbekannte sind in der vergangenen Nacht gegen 04:20 h in Stade in der Sachsenstraße nach dem Aufhebeln einer Nebeneingangstür in eine dortige Bäckereifiliale eingedrungen und haben das Geschäft durchsucht. Ob und was dabei erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest. Der angerichtete Schaden wird zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

