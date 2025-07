Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Himmelpforten und Buxtehude, Unfallzeugen und Geschädigte in Wischhafen gesucht

Stade (ots)

1. Einbrecher in Himmelpfortener Bäckereifiliale

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein bisher unbekannter Einbrecher in Himmelpforten in der Mühlenstraße mit einem Gullideckel die Eingangstür einer dortigen Bäckereifiliale im Penny-Markt eingeschlagen und konnte dann so in die Räume eindringen. Diese wurden von ihm durchsucht und anschließend flüchtete der Täter aus dem Seiteneingang in Richtung Ortsmitte. Ob und was bei dem Einbruch erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest. Der angerichtete Schaden wird zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.

2. Einbrecher in Buxtehuder Wohnung

Unbekannte sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in Buxtehude in der Sachsenbergstraße nach dem Aufhebeln eines Fensters in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eingedrungen und haben bei der anschließenden Durchsuchung Schmuck und eine geringe Menge Bargeld entwendet.

Der Schaden wird auf ca. 150 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter 04161-647115.

3. Einbrecher in Buxtehuder Einfamilienhaus

In der Zeit zwischen Donnerstag, den 03.07., 16:00 h und Samstag, den 05.07., 07:00 h sind unbekannte Einbrecher in Buxtehude in der Bahnstraße über ein Terrassendach an ein Fenster zum Schlafzimmer gelangt und haben dieses gewaltsam geöffnet. So in das Haus eingedrungen wurden sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt und dabei Schmuck erbeutet. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter 04161-647115.

4. Polizei sucht Unfallzeugen und Geschädigte in Wischhafen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es gegen 03:45 h in Wischhafen in der Fährstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, bei der eine Radfahrerin und ein Fußgänger durch einen schwarzen VW Touareg angefahren wurden. Radfahrerin und Fußgänger waren Teil einer ca. sechsköpfigen Gruppe und auf dem Rückweg vom Wischhafener Schützenfest. Die Radfahrerin war gestürzt und der Fußgänger wurde weggedrückt. Anschließend hatte die mutmaßliche 45-jährige Autofahrerin aus Wischhafen unerlaubt in Richtung Ortsmitte entfernt. Teile der Gruppe hätten noch an die Seitenscheiben des Pkw geklopft und die Fahrerin versucht zum Anhalten zu bewegen, jedoch ohne Erfolg. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen verhärtete sich dann der Verdacht gegen die 45-Jährige. Sie wurde unter Alkoholeinfluss angetroffen und musste sich einer Blutprobe unterziehen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen Sie wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Da der Unfall von einer unbeteiligten Person gemeldet wurde, konnten bisher noch nicht die Geschädigten ermittelt werden. Diese und andere Zeugen werden nun gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell