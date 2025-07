Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Autofahrer beschädigt mehrere geparkte Fahrzeuge und flüchtet - Polizei sucht Zeugen, Unbekannte entwenden Werkzeug, Arbeitsmaterial und Kraftstoff, Unbekannte entwenden Kabeltrommel und Kupferrohr

Stade (ots)

1. Unbekannter Autofahrer beschädigt mehrere geparkte Fahrzeuge und flüchtet - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

In der Zeit von Samstag, 17:00 h bis Sonntag, 15:00 h ist ein bisher unbekannter Fahrer eines Mercedes Sprinter auf dem Drosselstieg in Stade unterwegs gewesen und hat dabei drei in Parklücken ordnungsgemäß abgestellte Autos beschädigt. Ohne sich aber um die Schadenregulierung zu kümmern, hat er dann seine Fahrt fortgesetzt. Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Gegen den Unbekannten wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Zeugen, die den Verursacher beobachtet haben oder die sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

2. Unbekannte entwenden Werkzeug, Arbeitsmaterialien und Kraftstoff in Bliedersdorf

Unbekannte haben am Wochenende in Bliedersdorf in der Nottensdorfer Straße eine dortige Baustelle betreten und dann aus einer Kiste an einem dort abgestellten Bagger Werkzeuge und Arbeitsmaterialien entwendet. Zusätzlich wurde aus der Maschine dann auch noch Kraftstoff abgezapft und mitgenommen. Der angerichtete Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-828950.

3. Unbekannte entwenden Kabeltrommel und Kupferrohr

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Samstag, 13:00 h und heute Morgen, 08:00 h in Stade in der Timm-Kröger-Straße einen umzäunten Baustellenbereich betreten und dann dort eine Kabeltrommel sowie ein Kupferrohr entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

