POL-UL: (UL) Blaustein - Vorfahrt missachtet

Rund 10.000 Euro Schaden ist das Resultat eines Unfalls am Montag in Blaustein.

Um 9.30 Uhr war ein 67-Jähriger mit seinem Renault in der Ehrensteiner Straße unterwegs. An einer Kreuzung fuhr er in die Hummelstraße ein. Dabei übersah er wohl eine von rechts kommende 58-jährige in einem Mercedes. Die war in Richtung Bahnübergang unterwegs und hatte Vorfahrt. Beide Autos stießen zusammen. Die Unfallbeteiligten hatten Glück und blieben unverletzt. Die Polizei Ulm-West hat den Unfall aufgenommen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro.

