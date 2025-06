Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen - Verkehrsrowdy unterwegs

Zeugen sucht die Polizei nach einem Vorfall am Sonntag auf der A8 zwischen Gruibingen und Kirchheim West.

Ulm (ots)

Der 33-jährige BMW-Fahrer fuhr um 21.30 Uhr auf der A8 zwischen Gruibingen und Kirchheim West in Fahrtrichtung Stuttgart. Die Verkehrspolizisten wurden auf den BMW-Fahrer beim Parkplatz Kornberg aufmerksam. Der 33-Jährige fiel auf, da er vom Parkplatz Kornberg mit hoher Geschwindigkeit in den stockenden Verkehr einfuhr. Hierbei bremste er so stark ab, dass andere gefährdet wurden. Während seiner Weiterfahrt fuhr er mehrfach sehr dicht auf und betätigte die Lichthupe. Der Verkehrsdienst Mühlhausen ermittelt nun wegen Nötigung und sucht noch weitere Zeugen, die den schwarzen BMW mit Münchner Zulassung auf der A8 feststellen konnten. Die Zeugen werden gebeten sich unter der 07335/9626-0 zu melden.

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

