Am Sonntag flüchtete ein Unbekannter vor der Polizei und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer in Süßen und Salach.

Gegen 23.15 Uhr fiel einer Zivilstreife der Polizei der Audi A3 in der Haldenstraße in Süßen durch seine rasante Fahrweise auf. Mit Blaulicht und Anhaltesignalen versuchten die Polizisten das Fahrzeug zu stoppen. Der unbekannte Fahrer gab Gas und raste mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Salach davon. In der Badstraße in Salach konnte sich ein Fußgänger nur durch einen Sprung zur Seite retten. Auf der weiteren Fahrt gefährdete er noch weitere Autofahrer. Am Fougerollesplatz zwängte sich der Audi zwischen Pollern und einer Mauer durch. Dabei beschädigte er seinen Audi an der rechten Fahrzeugseite. Die Polizei konnte ihm nicht weiter folgen. Trotz intensiver Fahndung blieb der Audi mit seinen drei Insassen bislang unentdeckt. Das am Audi angebrachte Kennzeichen war entstempelt und gehörte zuletzt zu einem Ford. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können oder durch die Fahrt des Unbekannten gefährdet wurden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mühlhausen unter der Telefon Nummer 07335/96260 zu melden.

