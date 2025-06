Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Blitzeinschlag sorgt für Großeinsatz

Am frühen Montagmorgen schlug ein Blitz in ein Seniorenheim ein.

Ulm (ots)

Kurz nach 01.00 Uhr rückten Einsatzkräfte in die Bahnhofsstraße aus. Zeugen meldeten Rauch aus einem Altersheim. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst kam mit einem Großaufgebot. Am Gebäude konnte weder Rauch, noch Feuer festgestellt werden. Im Seniorenwohnheim konnten verbrannte Elektrobauteile, eine defekte Brandmeldeanlage und Notrufanalage festgestellt werden. Ein Blitzschlag zerstörte wohl die sensible Elektronik. Alle Bewohner überstanden den Blitzeinschlag unverletzt. Die Höhe des Schadens ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeivier Riedlingens.

++++1057234

