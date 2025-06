Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Motorradfahrer im Blick

Die Polizei führte ihre Motorradkontrollen am Freitag in und um Laupheim fort. Dabei stellten die Spezialisten weitere Verstöße fest.

Ulm (ots)

Wie bereits unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6045665 berichtet, hatten Spezialisten für Zweiräder an Christi Himmelfahrt ganztägig Verkehrskontrollen in Laupheim durchgeführt. Es standen vor allen Dingen Krafträder im Fokus. Die Polizistinnen und Polizisten prüften nicht nur die Fahrzeuge auf Vorschriftsmäßigkeit, sondern auch deren Fahrende auf Fahrtauglichkeit. Zwischen 8 Uhr und 11 Uhr wurden fünf Motorräder, drei Pkw und zwei Lkw genauer unter die Lupe genommen. Mit einem erfreulichen Ergebnis, denn es mussten an diesem Tag nur zwei Motorräder, im Gegensatz zum Vortag mit 18 Fahrzeugen, beanstandet werden. So wurde bei einem betroffenen Fahrzeugführer festgestellt, dass er an seiner Harley-Davidson Bauteile wie Luftfilter und die Abgasanlage ausgetauscht hatte. Und das hatte er gemacht, ohne dass die Tuningteile einem Sachverständigen gezeigt worden waren. Die Polizisten führten mit dem Fahrer ein verkehrserzieherisches Gespräch und belehrten ihn. Sie händigten dem Mann einen Mängelbericht aus. Wenn der Biker weiter mit dem Motorrad fahren will, muss er das Fahrzeug so umbauen oder abnehmen lassen, dass die Umwelt nicht mehr wesentlich beeinträchtigt ist. Auf den Fahrer kommt nun auch eine Anzeige zu. Er muss deshalb mit einem Bußgeld von mindestens 90 Euro rechnen.

Die Polizei kündigt weitere Kontrollen dieser Art an. Zur Sicherheit aller. Sie weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren nach wie vor eine der Hauptunfallursachen ist. Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Um die Sicherheit im Verkehr zu erhöhen führt die Polizei ihre Geschwindigkeitskontrollen durch. Damit alle sicher ankommen rät die Polizei: Runter vom Gas! Überschätzen Sie nicht die eigenen Fähigkeiten und rechnen Sie auch mit Fehlern von anderen! Ein Unfall mit schweren Folgen belastet Opfer und Täter oft ein Leben lang! Ausführliche Informationen zu den Gefahren durch schnelles Fahren gibt eine Broschüre des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg, die im Internet unter www.statistik-bw.de eingesehen werden kann. Tipps gibt auch die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

