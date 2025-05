Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Polizei führt Motorradkontrollen durch

Am Donnerstag stellte die Polizei in Laupheim einige Verstöße fest.

Ulm (ots)

Im Laufe des Tages hatte die Verkehrspolizei in der Weihertalstraße in Laupheim eine Kontrollstelle eingerichtet. Insgesamt nahmen die fachkundigen Polizisten 50 Motorräder und zwölf Autos genauer unter die Lupe. Gegen 18 Fahrzeuglenker wurden Anzeigen wegen einer erloschenen Betriebserlaubnis gefertigt. Die hatten beispielsweise falsche Spiegel oder einen unzulässigen Auspuff montiert. In drei Fällen, darunter zwei Pkw sowie ein Motorrad, wurden die Fahrzeuge sichergestellt. Die werden nun zur Prüfung einem Gutachter vorgeführt.

