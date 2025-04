Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - 1 Schwerverletzter sowie 2 Leichtverletzte bei Verkehrsunfall mit höherem Sachschaden

Werne (ots)

Am 04.04.2025 (Fr.), gegen 15.25 Uhr, befuhr ein 71jähriger Fahrzeugführer aus Werne die Straße Bült in Werne in Fahrtrichtung Konrad-Adenauer-Platz. Im Bereich einer Linkskurve kollidierte der 71jährige aus bislang unbekannter Ursache mit einem auf der Fahrbahn verkehrsbedingt haltendem Pkw eines 60jährigen Pkw-Führers aus Werne. Aufgrund der Wucht des Aufprall wurde das Fahrzeug des 60jährigen weiter nach vorne geschoben und kollidierte mit einem weiteren verkehrsbedingt wartenden Pkw einer 37jährigen Fahrzeugführerin aus Werne sowie einem in einer Parkbucht abgeparktem Pkw. Hierbei wurden der 60jährige Fahrzeugführer und die 37jährige Fahrzeugführerin leicht verletzt. Der 71jährige Fahrzeugführer aus Werne verletzte sich bei der Kollision schwer und musste einem Krankenhaus zur stationären Behandlung zugeführt werden. Das Fahrzeug des 71jährigen wurde sichergestellt. Das Fahrzeug des 60jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Straße Bült für etwa 90 Minuten gesperrt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 28.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell