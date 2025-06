Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wangen - Durch Unwetter entwurzelt

Am Sonntagnachmittag stürzte ein Laubbaum auf ein Einfamilienhaus.

Ulm (ots)

Am Sonntagnachmittag um 17.15 Uhr rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Polizeirevier Uhingens in die Goethestraße aus. Ein entwurzelter Laubbaum lag auf einem Einfamilienhaus. Die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt. Der Baum wurde durch die Feuerwehr so befestigt, dass keine weitere Gefahr besteht.

