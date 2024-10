Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Frau unsittlich berührt - Polizei sucht Zeugen

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Münsterstraße;

Tatzeit: 24.10.2024, 07.50 Uhr;

Unsittlich berührt hat ein bislang unbekannter Täter eine Frau in Rhede. Die Bocholterin war mit dem Bus von Bocholt nach Rhede gefahren. Als sie diesen gegen 07.50 Uhr an der Haltestelle Am Böwing verlassen wollte, griff ihr ein Mann ans Gesäß. Der Unbekannte verfolgte die Frau auch noch nach Verlassen des Busses. Die Bocholterin reagierte gut, wandte sich auf dem Gehweg an zwei für sie unbekannte Frauen und suchte das Gespräch. Gemeinsam setzten die drei Frauen den Weg fort. Der Täter entfernte sich daraufhin in Richtung Dännendiek. Er wurde wie folgt beschrieben: Männlich, schlank, Ziegenbart, bekleidet mit einer dicken Winterjacke und Jeans. Der Mann hatte die Kapuze über den Kopf gezogen.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet insbesondere die beiden hilfsbereiten Frauen, sich bei der Kripo in Bocholt, Tel. (02872) 2990, zu melden. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell