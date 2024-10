Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Pedelecfahrer in Kreisverkehr von Pkw erfasst

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Kreisverkehr Kreisstraße 52 / Kreisstraße 23 / Kirchstraße;

Unfallzeit: 24.10.2024, 08.40 Uhr;

Schwere Verletzungen hat ein Pedelecfahrer am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Vreden erlitten. Der 53-jährige Ahauser hatte den linksseitigen Radweg der K23 in Fahrtrichtung Kreisverkehr K23/Kirchstraße befahren, um diese zu passieren und seinen Weg in Richtung K18 fortzusetzen. Ein 22-jähriger Vredener fuhr von der Kirchstraße kommend in den Kreisel ein und beabsichtigte ihn an der Ausfahrt zur K53 zu verlassen. Dort kam es gegen 08.40 Uhr zum Zusammenstoß mit dem, aus Sicht des Autofahrers, von links kommenden Radfahrer. Der Schwerverletzte wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. (ms)

In diesem Zusammenhang weist die Polizei zur Sicherheit von Radfahrern noch einmal darauf hin, dass nicht an allen Kreisverkehren dieselben Vorfahrtsregeln gelten. So ist an der Unfallstelle der umlaufende Radweg den einmündenden Straßen untergeordnet. Informationen zu den unterschiedlichen Regelungen erhalten sie in unserem Video zu dem Thema unter folgendem Link: https://www.instagram.com/reel/C-pE0Peotrt/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell