Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim, Mietingen - Gleich zwei berauschte Fahrende unterwegs

Morgens und am Nachmittag zog die Polizei in Laupheim und Mietingen am Sonntag Bekiffte aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Bei den routinemäßigen Kontrollen gingen der Polizei am Sonntag gleich zwei unter Drogen stehende Personen ins Netz. Ein 35-Jähriger hatte außerdem keine gültige Fahrererlaubnis.

Gegen 11.30 Uhr war ein 34-Jähriger mit seinem VW Transporter in der Weihertalstraße unterwegs. Bei der routinemäßigen Kontrolle des ausländischen Fahrzeuges hatten die Beamten schnell den Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Rauschgift stand. Der Fahrer am Steuer hatte Lidflattern sowie reaktionslose Pupillen bei Lichteinfall. Zudem wirkte er sichtlich nervös. Ein Urintest bestätigte die Vermutungen der Polizisten. Der Test zeigte positiv auf THC. Mit dem Ergebnis konfrontiert gab der 34-Jährige zu, täglich einen Joint zu rauchen.

Um 14.45 Uhr war die Fahrt für einen 35-Jährigen mit einem Opel zu Ende. Der Mann saß am Steuer, während sich die Besitzerin des Autos auf der Rückbank um das Kleinkind kümmerte. Bei dem Fahrer erkannten die erfahrenen Ermittler, dass auch der wohl berauscht unterwegs war. Ein Drogenschnelltest vor Ort bestätigte den Verdacht. Der Test verlief positiv. Der 35-Jährige räumte ein, dass er am Vorabend Cannabis konsumiert hatte. Dem war aber wohl nicht genug. Denn der Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Halterin des Autos wusste wohl davon und hatte die gefährliche Fahrt sogar erlaubt.

In beiden Fällen mussten die Fahrer Blutproben in einem Krankenhaus abgeben. Die werden nun ausgewertet und sollen dann zeigen, was für eine Art von Drogen sie genommen haben. Die Polizeistreife untersagte in dem Fall von Laupheim dem Fahrenden die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden. Im Fall von Mietingen durfte der 35-Jährige nicht mehr weiterfahren. Die 33-Jährige, die im Besitz einer Fahrerlaubnis war, durfte weiterfahren. Da sie die Fahrt des 35-Jährigen zugelassen hat, muss auch sie sich nun für ihr Handeln verantworten. Auf die drei Personen kommen Anzeigen zu.

