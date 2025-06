Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Ditzenbach - Kupfer gestohlen

Selbst vor einer Kapelle machten Buntmetalldiebe in den vergangenen Tagen bei Bad Ditzenbach nicht halt. Zurück blieb ein Schaden von rund 100 Euro.

Ulm (ots)

Die vier Fallendrohre aus Kupfer waren an der Kreuzkapelle im Ortsteil Gosbach montiert. Das Gotteshaus befindet sich am Albtraufgängerweg, Verlängerung Panoramaweg, und rund 600 Meter nördlich von Gosbach entfernt. Das Gebäude wurde von den Unbekannten zwischen Sonntag 18.5. und Sonntag 1.6.25 heimgesucht. Aber nicht zur Andacht, sondern zum Stehlen. Denn die Diebe entfernten an den Gebäudeecken die vier zum Teil gebogenen Kupferrohre mit jeweils ca. ein Meter Länge und flüchteten damit unerkannt. Jetzt ermittelt die Polizei aus Deggingen und sucht nun nach den Tätern. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 07334/924990 entgegen.

