Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen/Beelen. Brände beschäftigen diverse Einsatzkräfte

Warendorf (ots)

Zwei Brände haben in der Nacht zu Dienstag (13.05.2025) diverse Einsatzkräfte beschäftigt.

Gegen 23.00 Uhr am Montagabend gingen bei Feuerwehr und Polizei Informationen zu einem Dachstuhlbrand in der Straße Hemfeld in Beelen ein. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Fachwerkhaus in Flammen steht. Die Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen, die Feuerwehr kümmerte sich um die Löschung des Brandes. Polizeiliche Ermittlungen zur Brandursache sind eingeleitet, der Brandort beschlagnahmt, das Haus - nach aktuellem Stand - nicht bewohnbar.

Gegen 01.30 Uhr meldeten Zeugen einen Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Keplerstraße in Ahlen. Auch hier löschten zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand. Nachdem in den frühen Morgenstunden das Feuer zunächst gelöscht war, loderte es gegen kurz nach 9.00 Uhr erneut auf, sodass die Feuerwehr ein weiteres Mal anrückte und den Brand endgültig vollständig löschte. Auch dieser Brandort ist beschlagnahmt, Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.

In beiden Fällen sind keine Personen durch die Feuer verletzt worden. Eine Höhe der Sachschäden steht aktuell noch nicht fest.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell