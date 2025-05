POL-WAF: Ostbevern. Unbekanntes Fahrzeug durchfährt Kreisverkehr und flüchtet

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind in mehrere Kellerräume am Martinsring in Beckum eingebrochen. Zwischen Sonntag (11.05.2025, 20.00 Uhr) und Montag (12.05.2025, 05.00 Uhr) machten sich die Täter an fünf Kellerräumen in dem Mehrfamilienhaus zu schaffen und flüchteten anschließend. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: ...

mehr