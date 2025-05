POL-WAF: Beckum. Einbruch in mehrere Kellerräume

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Montag (12.05.2025) einen blauen Nissan Micra in Ahlen angefahren, beschädigt und ist danach geflüchtet. Das Auto stand zwischen 16.00 Uhr und 19.55 Uhr an der Straße und wurde vorne links angefahren. Wer hat Personen oder Fahrzeuge an dem Auto beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. ...

mehr