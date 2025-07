Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Sprengkörper aus dem 2. Weltkrieg in Oberlauf der Stader Schwinge gefunden - gemeinsame Pressemeldung der Polizeiinspektion Stade und der Hansestadt Stade

Stade (ots)

Sprengkörper aus dem 2. Weltkrieg in Oberlauf der Stader Schwinge gefunden - Kampfmittelbeseitigungsdienst und Taucher sorgen für gefahrlose Entsorgung - gemeinsame Pressemeldung der Polizeiinspektion Stade und der Hansestadt Stade

Ein aufmerksamer Kanufahrer hatte in den vergangenen Tagen bei einer Tour auf dem Oberlauf der Schwinge in Höhe des Spielplatzes Inselstraße zufällig einen verdächtigen Gegenstand unter Wasser entdeckt und die zuständigen Behörden informiert. Über die Wasserschutzpolizei Stade und die Hansestadt Stade wurde dann der Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachen eingeschaltet. Am heutigen Mittwoch, den 09.07. gegen 11:00 h rückten die Kampfmittelbeseitiger zusammen mit Tauchern der Bereitschaftspolizei aus Oldenburg in Stade an. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte dabei von Mitarbeitern des Ordnungsamtes der Hansestadt Stade. Nach kurzer Zeit konnte der eingesetzte Taucher den Gegenstand dann im Wasser lokalisieren. Dabei stellte sich heraus, dass es sich dabei um einen Torpedosprengkopf ohne Zünder aus dem 2. Weltkrieg handelte. Das ca. 300 kg schwere Geschoss konnte dann mit technischem Aufwand aus der Schwinge geholt und anschließend zur Entsorgung abtransportiert werden. Eine Gefahr für die umliegenden Bewohnerinnen und Bewohner oder zufällig vorbeikommende Passanten konnte ausgeschlossen werden, eine Evakuierung der Umgebung war nicht erforderlich.

