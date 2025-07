Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Buxtehude und Hammah

Stade (ots)

1. Einbrecher in Buxtehude

Am Samstag, den 12.07. ist in der Zeit von 18:00 h bis 23:30 h ein bisher unbekannter Einbrecher in Buxtehude in der Finkenstraße auf das frei zugängliche Grundstück eines dortigen Einfamilienhauses gelangt und durch ein Fenster im rückwärtigen Bereich in das Haus eingestiegen. Obwohl sich die Geschädigten im danebenliegenden Wohnzimmer aufgehalten hatten, konnte der Täter das Schlafzimmer unbemerkt durchwühlen und anschließend die Flucht antreten. Ob und was dabei erbeutet werden konnte steht zur Zeit noch nicht fest. Der angerichtete Schaden wird zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Einbrecher in Hammah

Unbekannte haben sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 19:50 h und 02:45 h in Hammah in der Straße Heidberg auf das Grundstück eines Einfamilienhauses begeben und dann eine hintere Kellertür aufgebrochen. Anschließend wurde das Haus nach brauchbarem Diebesgut suchsucht und dabei eine geringe Menge Bargeld sowie eine EC-Karte erbeutet. Der angerichtete Schaden dürfte sich zunächst auf mehrere hundert Euro beziffern lassen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-808060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell