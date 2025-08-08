PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: E-Scooter ohne Versicherung - Jugendliche flüchten vor Kontrolle

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, den 7. August 2025, gegen 01:45 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung im Mühlenweg im Wilhelmshavener Stadtteil Heppens ein E-Scooter ohne gültiges Versicherungskennzeichen auf.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der E-Scooter durch einen 15-jährigen Jugendlichen im öffentlichen Verkehrsraum geführt. Als die Beamten eine Kontrolle durchführen wollten, entfernten sich der Fahrer sowie ein weiterer Jugendlicher zunächst zu Fuß vom Kontrollort. Beide Personen konnten jedoch kurze Zeit später im Nahbereich festgestellt werden.

Gegen den 15-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

