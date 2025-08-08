Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: E-Scooter ohne Versicherung - Jugendliche flüchten vor Kontrolle
Wilhelmshaven (ots)
Am Donnerstag, den 7. August 2025, gegen 01:45 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung im Mühlenweg im Wilhelmshavener Stadtteil Heppens ein E-Scooter ohne gültiges Versicherungskennzeichen auf.
Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der E-Scooter durch einen 15-jährigen Jugendlichen im öffentlichen Verkehrsraum geführt. Als die Beamten eine Kontrolle durchführen wollten, entfernten sich der Fahrer sowie ein weiterer Jugendlicher zunächst zu Fuß vom Kontrollort. Beide Personen konnten jedoch kurze Zeit später im Nahbereich festgestellt werden.
Gegen den 15-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.
