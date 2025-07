POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Junger Fahrzeugführer in Wildeshausen ohne Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots) - Am Samstag, den 27.07.2025, befuhr ein 80-jähriger Delmenhorster mit seinem PKW die Adelheider Straße in Richtung Ganderkesee. Auf Höhe der Bachstraße beabsichtigte er einen Pedelec-Fahrer, der die Straße in die gleiche Richtung befuhr, zu überholen. Nach dem Überholvorgang kam es zu einer Berührung, in dessen Folge der 53-Jährige ...

mehr