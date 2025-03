Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Motorradunfall, Fahrradfahrer verletzt, Unfallflucht, Diebstahl

Aalen (ots)

Murrhardt: Motoradunfall

Am Donnerstagnachmittag befuhr gegen 16:20 Uhr ein 69-jähriger Mann mit seinem Motorrad die Riesbergstraße (L1119) von Murrhardt kommend in Richtung Vorderwestermurr. In einer Haarnadelkurve kam der Motorradfahrer aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einen entgegenkommenden VW. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwerverletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik. Die Straße war zur Unfallaufnahme und Bergung komplett gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Waiblingen: Fahrrad gestohlen

Zwischen Mittwoch, 23:15 Uhr und Donnerstag, 14:30 Uhr wurde ein grau-rotes Mountainbike vom Hersteller Scott, das an den Fahrradständern am Bahnhof abgestellt und mit zwei Schlössern gesichert war, gestohlen. Hinweise zur Tat bzw. dem Verbleib des Fahrrades nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Schwaikheim: Unfallflucht

Am Donnerstag in der kurzen Zeit zwischen 16:05 Uhr und 16:15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bismarckstraße einen geparkten Toyota und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf 1500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Fellbach: Radfahrer nach Kollision mit Pkw verletzt

Eine 61 Jahre alte Mercedes-Fahrerin übersah am Donnerstagnachmittag gegen 16:40 Uhr an der Kreuzung Waiblinger Straße / Schorndorfer Straße einen 63-jährigen Radfahrer und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer erlitt beim Aufprall auf den Pkw leichte Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell