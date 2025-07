Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 26.07.2025, ereignete sich gegen 23:15 Uhr auf der Autobahn 1 im Bereich der Anschlussstelle Lohne / Dinklage in Fahrtrichtung Bremen ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Der Unfallortbefindet sich in der Gemarkung Lohne, Landkreis Vechta.

Der 35 Jahre alte Fahrer eines Pkw VW aus dem Landkreis Cloppenburg befuhr die Autobahn in Richtung Bremen und kam auf regenasser Fahrbahn in Folge Aquaplaning nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Von dort schleuderte er quer über die Fahrbahn und kam auf dem Standstreifen zum Stillstand. Die 54 Jahre alte Beifahrerin wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Der Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 5000,- Euro geschätzt. Auf Grund der geringen Verkehrsdichte kam es zu keinen nennenswerten Behinderungen des Verkehrs.

