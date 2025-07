Polizei Dortmund

POL-DO: Folgemeldung zur gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und des Polizeipräsidiums Dortmund vom 21.07.2025, 14:57 Uhr zu einem Schusswaffengebrauch in Mülheim an der Ruhr

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0646

Wie bereits unter den Lfd. Nr. 0625 und 0633 (weiteres dazu hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6080080 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6081216 berichtet, wurde am 20.07.2025 eine Person nach einer Verfolgungsfahrt durch verschiedene Behörden in Mülheim an der Ruhr durch den Einsatz von Schusswaffen lebensgefährlich verletzt. Nach Rücksprache mit den behandelnden Ärzten kann der Gesundheitszustand des 29-jährigen Mazedoniers mittlerweile als stabil bezeichnet werden. Es besteht derzeit keine Lebensgefahr mehr. Die Ermittlungen zum Anlass der Verkehrskontrolle haben mittlerweile ergeben, dass es am Tag zuvor (19.07.2025) im Umfeld des Ortes, an dem das Fahrzeug des 29-Jährigen ursprünglich angehalten werden sollte, ein Wohnungseinbruchdelikt gegeben hatte. Kurz vor dem Anhalteversuch (20.07.2025) durch die Einsatzkräfte, hatte eine Hinweisgeberin bei der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Recklinghausen einen verdächtigen weißen Kastenwagen in der Nähe ihrer Wohnung gemeldet. Im Rahmen von daraus resultierenden Kontrollmaßnahmen sollte nun auch das Fahrzeug des 29-jährigen Oberhauseners angehalten werden. Ob es sich hierbei um das zuvor gemeldete Fahrzeug handelt und ob ein Zusammenhang zu dem Wohnungseinbruch besteht, ist nun ebenfalls Gegenstand des Ermittlungsverfahrens.

