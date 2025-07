Polizei Dortmund

POL-DO: Bau der neuen Polizeiwache Süd-Ost: Standort gefunden, Mietvertrag unterzeichnet

Dortmund (ots)

Wichtiger Schritt auf dem Weg zur neuen Polizeiwache Süd-Ost: Der Bauauftrag wurde vergeben. Die Wache entsteht zentral im Dortmunder Stadtteil Aplerbeck und soll Mitte 2027 fertiggestellt werden.

Eine moderne und zukunftsorientierte Liegenschaftsstruktur ist essenziell wichtig für die Arbeit der Polizei Dortmund. Aus diesem Grund wurde bereits 2023 die Entscheidung getroffen, die stark erneuerungsbedürftigen Wachen Aplerbeck und Asseln in einem modernen, barrierefreien Gebäude zusammenzulegen (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5449742). Im Mai 2024 wurde das europaweite Vergabeverfahren eingeleitet (siehe https://dortmund.polizei.nrw/presse/vergabeverfahren-fuer-polizeiwache-sued-ost-gestartet).

Die neue Polizeiwache Süd-Ost entsteht auf einem 1.896 Quadratmeter großen Grundstück an der Ecke Bischofstraße / Marsbruchstraße. Den Mietvertrag mit Bauverpflichtung unterzeichneten am 21. Juli 2025 der Dortmunder Polizeipräsident Gregor Lange und Eckhard Witthake, Geschäftsführer des zukünftigen Vermieters, der 76. Ibbenbürener Immobilien Vermietungs- und Verpachtungsgesellschaft mbH.

Das neue Gebäude wird über zwei Stockwerke mit insgesamt rund 870 Quadratmetern Mietfläche verfügen. Die Wache wird barrierefrei und nach den neusten Sicherungsstandards errichtet. Dazu werden eine Garage sowie 26 Stellplätze errichtet. Die Fertigstellung ist für September 2027 geplant.

"Eine moderne und professionelle Polizei braucht auch eine zeitgemäße Infrastruktur. Ich bin froh, dass wir mit der Unterzeichnung des Mietvertrags für die Liegenschaft an der Marsbruchstraße nun den ersten konkreten Schritt gegangen sind. Der Zeitplan sieht vor, dass die neue Wache bis September 2027 fertiggestellt wird. Ich bin zuversichtlich, dass wir diesen ambitionierten Zeitplan einhalten können. Mit dem Neubau der gemeinsamen Polizeiwache Süd-Ost gehen wir einen wichtigen Schritt in Richtung Zukunft zum Wohle der gesamten Dortmunder Stadtgesellschaft. Wir führen die bestehenden Wachbereiche Aplerbeck und Asseln an diesem zentralen Standort mit einer guten Erreichbarkeit zusammen, um den Bürgerinnen und Bürgern die optimale Möglichkeit zu bieten, sich auch weiterhin jederzeit vor Ort an ihre Polizei wenden zu können", sagte Polizeipräsident Gregor Lange zur Unterzeichnung des Mietvertrags.

Vom Bau des neuen Wachgebäudes profitieren sowohl die Beschäftigten des PP Dortmund, als auch die Bürgerinnen und Bürger: "Ich freue mich besonders für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der neuen Wache Süd-Ost. Sie sind rund um die Uhr für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in ihrem Wachbereich im Einsatz. Das neue Arbeitsumfeld in dieser modernen Liegenschaft schafft für ihre intensiven Aufgaben optimale Arbeitsbedingungen. Ich bedanke mich bei allen, die an diesem Prozess beteiligt waren, für ihre Unterstützung, sodass wir unsere Planungen so zeitnah umsetzen konnten", so Gregor Lange.

Parallel zum Betrieb der neuen Wache Süd-Ost sind die zuständigen Bezirksdienstbeamtinnen und -beamten weiterhin regelmäßig in ihren Stadtbezirken unterwegs und für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger ansprechbar. Die aktuellen Termine werden regelmäßig unter https://dortmund.polizei.nrw/termine/ihre-polizei-vor-ort-wir-in-dortmund-und-luenen veröffentlicht.

Die Bekämpfung der Kinder- und Jugendkriminalität im Wachbereich bleibt ein wichtiger Schwerpunkt der polizeilichen Arbeit. In diesem Zusammenhang finden regelmäßige Schwerpunkteinsätze mit uniformierten und zivilen Einsatzkräften statt. "Unser Ziel ist es, das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken und für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger ansprechbar zu sein. Mit kontinuierlicher Präsenz halten wir den Kontroll- und Sanktionsdruck durch niedrigschwelliges Einschreiten hoch", erklärt Gregor Lange.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell