POL-DO: Einladung zum Medientermin am 28. Juli: Zweiwöchige Ferienaktion mit dem ADFC in der Jugendverkehrsschule Fredenbaum für mehr Sicherheit auf dem Rad

Dortmund (ots)

Am Montag, 28. Juli, um 11 Uhr gibt es an der Jugendverkehrsschule Fredenbaum den Kickoff zur gemeinsamen Sommerferienaktion der Polizei Dortmund und des ADFC Dortmund. Polizeipräsident Gregor Lange und die Leiterin der Direktion Verkehr, LPDin Jolanta Bialas, werden ebenso wie Heide Kröger-Brenner, Vorsitzende des ADFC Dortmund, bei dem Termin dabei sein. Alle Informationen zur Sommerferienaktion finden Sie auch hier: https://dortmund.polizei.nrw/presse/sicher-durch-die-ferien-polizei-dortmund-und-adfc-dortmund-starten-am-28-juli-gemeinsame-fahrradferienaktion-fuer-jung-und-alt

Im Rahmen des Medientermins haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, anwesende Kinder zu interviewen und den Parcours mit unseren Kolleginnen und Kollegen der Direktion Verkehr selbst zu erkunden. Bitte melden Sie sich bis Freitag, 15 Uhr, für den Termin per Mail an poea.dortmund@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0231/132-1034 an.

