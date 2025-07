Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall in Dortmund-Barop: Nachtrag - Zeugenaufruf

Dortmund (ots)

Wie bereits am Montag (21. Juli) berichtet kam es am Samstag (19. Juli) in Dortmund-Barop zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw Opel-Vectra. Siehe hierzu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6080561

Der Radfahrer wurde hierbei schwer verletzt. Es besteht aktuell keine Lebensgefahr mehr. Da der Unfallhergang aufgrund unterschiedlicher Zeugenaussagen weiterhin unklar ist sucht die Polizei weitere Unfallzeugen.

Sollten Sie Angaben zum Unfallgeschehen machen können wenden Sie sich bitte an die Polizeiwache Dortmund-Hombruch: Tel. 0231/132-1521.

