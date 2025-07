Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall auf der A46: Auto landet auf dem Dach

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0638

Ein Verkehrsunfall auf der A46, bei dem ein Auto auf dem Dach zum Stillstand kam, forderte Montagabend (21. Juli 2025) mehrere Verletzte. Das Fahrzeug ist ein Totalschaden.

Ein 26-Jähriger aus Medebach fuhr mit seinem Fiat auf der A46 in Fahrtrichtung Hagen, als er in Höhe der Anschlussstelle Hüsten in einen Sekundenschlaf fiel. Als er aufwachte, leitete der Mann eine Vollbremsung ein. Da die Fahrbahn zum Zeitpunkt des Unfalls nass war und der Medebacher zusätzlich Lenkbewegungen machte, geriet der Fiat ins Schleudern und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Der Medebacher wurde leicht verletzt. Mit ihm im Fahrzeug befanden sich noch fünf weitere Personen (ein 48-Jähriger, eine 46-Jährige, ein 17- und 20-Jähriger sowie eine 13-Jährige, alle aus Oberhausen). Die 13-Jährige saß zum Zeitpunkt des Unfalls auf dem Schoß der Mutter. Sie und die Mutter wurden schwer verletzt, die Männer jeweils leicht. Alle kamen in umliegende Krankenhäuser.

Den 26-Jährigen erwarten Anzeigen wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie wegen Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell