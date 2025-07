POL-DO: Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der A 45 bei Siegen - Fahrtrichtung Dortmund gesperrt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0634 Nach einem kuriosen Polizeieinsatz am Samstag (5. Juli) um kurz vor 22 Uhr in der Davidisstraße in Dortmund sucht die Polizei Dortmund jetzt Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 42-jähriger Dortmunder mit einem weißen Toyota Corolla die Davidisstraße in Richtung Osten. ...

mehr