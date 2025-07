Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Einbruch in Kino und Auslandsgesellschaft: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Dortmund (ots)

Am Samstagmorgen (19.07.) brach ein Mann in ein Kino sowie Büroräume im Dortmunder Stadtteil Mitte ein. Die Polizei konnte ihn auf frischer Tat festnehmen, der zuständige Haftrichter ordnete Untersuchungshaft an.

Gegen 6:45 Uhr wählte eine aufmerksame Zeugin den Notruf: Sie beobachtete einen Mann, der in ein Bürogebäude an der Steinstraße einbrach. Innerhalb kurzer Zeit war die Polizei mit starken Kräften vor Ort. Mithilfe einer Drehleiter der Feuerwehr Dortmund konnten sich Beamte über ein Flachdach Zutritt zum Gebäude verschaffen.

Bei der Durchsuchung des Gebäudes trafen die Beamten auf einen Mann, der sich in einer Toilette der Auslandsgesellschaft versteckte. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Bei ihm handelt es sich um einen 22-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten unter anderem Einbruchswerkzeuge und mutmaßliches Diebesgut (unter anderem einen Laptop).

Wenig später stellte der Inhaber eines angrenzenden Kinos einen Einbruch in einen Projektorenraum fest. Auf dem Dach des Kinos lagen außerdem mehrere Säcke mit Elektronikteilen zum Abtransport bereit. Der Inhaber schätzt den Schaden im Kino auf mindestens 50.000 Euro.

Nach ersten Ermittlungen verschaffte sich der 22-Jährige zunächst Zutritt zum Dach des Kinos und brach eine Tür auf. Anschließend gelang er in einen Projektorenraum, wo er Projektoren, die Tonanlage und Sicherungskästen beschädigte. Mehrere Elektronikteile legte er auf dem Dach in Säcken ab. Anschließend brach der Mann im angrenzenden Bürogebäude in die Auslandsgesellschaft ein, wo er auch dank der aufmerksamen Zeugin auf frischer Tat festgenommen wurde.

Die Beamten stellten die Werkzeuge und das Diebesgut sicher und fertigten Strafanzeigen wegen des besonders schweren Diebstahls. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund erließ der zuständige Haftrichter einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 22-Jährigen.

