POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Motorradunfall A61 Richtung Koblenz am Autobahnkreuz Ludwigshafen.

Am Freitag, den 18.07.25 wurde der Polizeiautobahnstation Ruchheim gegen 17.38 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem gestürzten Motorradfahrer auf der A61 in Richtung Koblenz, auf Höhe des Autobahnkreuzes Ludwigshafen gemeldet. Die Polizei, der Rettungsdienst und die Feuerwehr waren kurze Zeit später an der Unfallstelle. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei, kam es zu einem Auffahrunfall auf der linken Spur. Ein 25jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Ludwigsburg fuhr aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes auf den vor ihm verkehrsbedingt bremsenden Mercedes E400 einer 32jährigen Frau aus Euskirchen auf. Durch den Zusammenstoß mit dem Mercedes stürzte der 25jährige mit seinem Motorrad. Er erlitt Prellungen und eine Verletzung am linken Fuß. Der 25jährige wurde zur näheren Untersuchung und weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Totalschaden. Am Mercedes E400 entstand ein Schaden an der Heckstoßstange. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf ca. 10000,- Euro.

Für die Versorgung des verletzten Motorradfahrers, sowie zur Bergung des Motorrades musste die A61 in Richtung Koblenz für ca. 30min komplett gesperrt werden.

