POL-MA: Mannheim: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Am Dienstag, gegen 11:40 Uhr, kam es auf der Dammstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Eine 39-jährige Volvofahrerin fuhr auf der Dammstraße als sie einen verkehrsbedingt wartenden 65-jährigen Fiatfahrer zu spät erkennt und auf dessen Fahrzeug auffuhr. Durch den Aufprall wurde der Fiat auf einen davor befindlichen VW eines 38-jährigen Fahrers geschoben. Hierbei verletzte sich dessen 34-jährige Beifahrerin leicht. Eine medizinische Erstversorgung an der Unfallstelle war nicht erforderlich. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von 6500 Euro. Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Mannheim.

