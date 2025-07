POL-MA: Mannheim: Wertgegenstände aus Wohnungen entwendet - Zeugenaufruf

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine 28-Jährige fuhr am Dienstag mit ihrem BMW auf der Bahnhofstraße in Richtung der L 598. Als sie um kurz vor 07:30 Uhr nach rechts in ein Grundstück abbog, übersah sie einen 13-jährigen Radfahrer. Durch den Zusammenstoß des Autos mit dem Fahrrad stürzte der Junge zu Boden. Er kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. An den ...

mehr