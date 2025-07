Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrerin übersieht Radfahrer

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 28-Jährige fuhr am Dienstag mit ihrem BMW auf der Bahnhofstraße in Richtung der L 598. Als sie um kurz vor 07:30 Uhr nach rechts in ein Grundstück abbog, übersah sie einen 13-jährigen Radfahrer. Durch den Zusammenstoß des Autos mit dem Fahrrad stürzte der Junge zu Boden. Er kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein geringfügiger Sachschaden. Das Polizeirevier Wiesloch übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

