POL-MA: Heidelberg/B 37: Unfall mit hohem Sachschaden

Heidelberg/B 37 (ots)

Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der B 37 in der Nähe der Theodor-Heuss-Brücke ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Um kurz vor 16 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit einem Kleintransporter auf der B 37 aus der Altstadt in Richtung der Ernst-Walz-Brücke. Auf der Höhe der Bootsanlegestelle geriet er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dadurch streifte das Fahrzeug zunächst einen entgegenkommenden Mercedes und kollidierte dann mit dem dahinterfahrenden Porsche. Der dabei entstandene Gesamtschaden wird auf mindestens 30.000 Euro geschätzt. Zum Glück wurde niemand verletzt. Durch den Unfall kam es an der Örtlichkeit zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Verkehrsdienst Heidelberg übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

