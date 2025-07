Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/ Rhein-Neckar-Kreis/ L 598: Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen

Sandhausen/ Rhein-Neckar-Kreis/ L 598 (ots)

Auf der L 598 kam es am Montag auf der Strecke von Walldorf in Richtung Sandhausen zu einem Auffahrunfall. Um kurz nach 9 Uhr stockte auf der Strecke der Verkehr vor einer Ampel. Die 53-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz erkennt die Verkehrssituation zu spät, so dass sie mit ihrem Auto einem vorausfahrenden Lexus auffuhr. Durch die Wucht der Kollision ergab sich ein Domino-Effekt. So prallte der Lexus auf einen VW, welcher wiederum auf einen Mini geschoben wurde. Insgesamt entstand so ein hoher Sachschaden, der auf 45.000 Euro geschätzt wurde. Bei dem Unfall verletzte sich der 58-jährige Lexus-Fahrer sowie eine 32-Jährige, die mit dem VW unterwegs gewesen war. Beide kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Wiesloch übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell