Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte rauben knapp mehrere hundert Euro - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Montagvormittag gegen 10:45 Uhr hob ein 44-jähriger Mann Bargeld in einer Bank am Hauptbahnhof Mannheim ab. Kurz darauf wurde er von einer ihm unbekannten Frau angesprochen, die um Geld bat. Der Mann zeigte sich hilfsbereit und gab ihr Geld. Im weiteren Verlauf kontaktierte die Frau telefonisch eine männliche Person, welche kurze Zeit später mit einem grauen Fahrzeug vorfuhr. Der 44-Jährige stieg mit der Frau in das Fahrzeug ein. Als dieses im Bereich Möhlstraße / Ecke Stolzstraße hielt und der 44-Jährige aussteigen wollte, schlug der Fahrer plötzlich auf ihn ein und raubte das mitgeführte Bargeld. Der 44-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall mitteilen können, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Nummer 0621 174-4444 zu wenden.

