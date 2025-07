Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Montag zwischen 15 und 17 Uhr flüchtete ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer, nachdem er in der Oberen Riedstraße einen am Fahrbahnrand abgestellten Hyundai touchierte. Durch den Unfall entstand am Hyundai ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal sucht nun Zeugen, welche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/71849-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell