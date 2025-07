Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mauer/Rhein-Neckar-Kreis: Verdächtige Wahrnehmung einer Anwohnerin auf Privatgrundstück - Zeugenaufruf

Mauer (ots)

Eine Bewohnerin der Johann-Sebastian-Bach-Straße meldete eine verdächtige Wahrnehmung auf ihrem Privatgrundstück vom Freitag, den 11.07.2025, gegen 03:15 Uhr.

Bei der Auswertung der eigenen Videoüberwachung stellte die Frau fest, dass sich eine bislang unbekannte Person auf ihrem Grundstück aufhielt. Diese befand sich an ihrem Auto und machte sich an diesem zu schaffen. Im Anschluss entfernte sich die Person in unbekannte Richtung. Am Auto selbst wurden keinerlei Beschädigungen oder Aufbruchspuren festgestellt, zudem wurde nichts entwendet.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen bezüglich dieses Vorfalls aufgenommen und bittet in Mauer wohnhafte Personen, die über eine Videoaufzeichnung verfügen, diese im Zeitraum von Donnerstag, den 10.07.2025, bis Sonntag, den 13.07.2025, diesbezüglich zu überprüfen. Sollten ähnlich gelagerte verdächtige Wahrnehmungen gemacht werden, wird um Mitteilung über das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Nummer 0621 174-4444 gebeten.

