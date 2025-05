Polizei Düren

POL-DN: Auffahrunfall: 39-Jähriger unter Drogeneinfluss

Jülich (ots)

Am Dienstag (27.05.2025) kam es an der Kreuzung Dürener Straße/ Oststraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Autofahrer war auf einen verkehrsbedingt bremsenden Pkw aufgefahren.

Der Mann aus Alsdorf befuhr gegen 10:25 Uhr die Dürener Straße, aus Richtung L 253 kommend, in Fahrtrichtung Nikolaus-Otto-Straße. An der Kreuzung fuhr er auf den Pkw eines 43-Jährigen aus Jülich, der an der Kreuzung verkehrsbedingt bremste, auf. Eigenen Aussagen zufolge hatte er das Bremsen des Pkw zu spät bemerkt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten der Polizei Düren fest, dass der 39-Jährige stark verkleinerte Pupillen aufwies. Ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis und Amphetamin. Dem Mann aus Alsdorf wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

