Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher fällt von Balkon - Zeugen gesucht

Reilingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag versuchte gegen 14 Uhr ein Unbekannter über eine offenstehende Balkontür im ersten Stock eines Einfamilienhauses in der Bürgermeister-Kief-Straße einzubrechen. Bei dem Versuch auf den Balkon zu klettern, riss die dort befindliche Regenrinne aus Edelstahl von der Hausfassade ab, woraufhin der Mann aus mehr als 3 Metern Höhe samt Regenrinne auf den Boden fiel. Nach dem missglückten Einbruchsversuch floh der Mann sowie ein mutmaßlicher Mittäter über einen Stichweg in Richtung eines Möbelhauses.

Die beiden Tatverdächtigen sollen 25-35 Jahre alt gewesen sein und vom äußeren Erscheinungsbild einem osteuropäischen Phänotyp entsprochen haben. Einer von ihnen trug eine blaue Jeans und ein rotes T-Shirt. Er hatte kurze schwarze Haare und eine leicht untersetzte Statur. Der andere trug eine blaue Jeans, ein weißes T-Shirt, eine schwarze Sonnenbrille sowie eine schwarze Männerhandtasche. Er hatte einen Vollbart, eine kräftige Statur und volle Lippen. Seine gegeelten Haare hatte er zurückgekämmt.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen wegen des versuchten Einbruchs auf.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell