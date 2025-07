Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 21-Jähriger in der Altstadt beraubt - Zeugen gesucht - Korrekturmeldung

Heidelberg (ots)

Im Laufe der kriminalpolizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Raub entgegen den ersten Erkenntnissen bereits um 1:10 Uhr am Sonntag stattfand und nicht erst um 3 Uhr. Die angepasste Pressemitteilung lautet nun wie folgt:

In der Nacht von Samstag auf Sonntag war ein 21-Jähriger in der Heidelberger Altstadt unterwegs. Gegen 1:10 Uhr wurde er in der Hauptstraße auf der Höhe eines Tabakgeschäfts von einem Unbekannten um Geld angebettelt. Das lehnte der 21-Jährige mit entschiedenen Worten ab. Daraufhin schlug der Unbekannte so lange auf ihn ein, bis er am Boden lag und trat dann gegen seinen Kopf. Danach floh der Unbekannte in eine nicht näher bestimmbare Richtung. Einige Zeit nach der Attacke bemerkte der 21-Jährige, dass ihm ein Ring, das Mobiltelefon sowie Münzgeld fehlten. An den genauen Hergang der Wegnahme kann sich der 21-Jährige nicht mehr erinnern. Erst Stunden später meldete er die Straftat der Polizei.

Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen 180 bis 185 cm großen Mann im ungefähren Alter von 20 Jahren handeln. Er hatte eine muskulöse Statur und sprach Deutsch. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jeans mit Löchern, weißen Sneaker, einem schwarzen T-Shirt der Marke Snipes mit einem Aufdruck "Fuck This" sowie einer roten Kappe der Marke Air Jordan.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Raubes.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

