POL-MA: Brühl/ Rhein-Neckar: Mann und Frau bestehlen Senioren - Zeugen gesucht

Brühl/ Rhein-Neckar (ots)

Ein 82-Jähriger wurde gegen 14:30 Uhr am Montag auf einem Parkplatz an der Mannheimer Landstraße von einem ihm unbekannten Mann angesprochen. Dieser bat um Hilfe beim Wechseln einer 2-Euro-Münze. Der hilfsbereite Senior holte seinen Geldbeutel hervor, um nach Kleingeld zu suchen. Dabei bemerkte er, dass neben ihm plötzlich eine unbekannte Frau stand. Nach der Wechselaktion entfernten sich die beiden Unbekannten und stiegen in einen grauen Mercedes. Zeitgleich bemerkte der 82-Jährige, dass einige Geldscheine aus seinem Geldbeutel fehlten. Daher eilte er dem Pärchen nach und notierte sich das Kennzeichen des Fahrzeugs. Als das der Unbekannte bemerkte, stieg er aus und überreichte dem Senior 150 Euro. Er behauptete, dass die Scheine dem Mann heruntergefallen seien. Dann stieg er wieder ein und fuhr mit dem Auto mit Gütersloher Zulassung davon.

Der Tatverdächtige war 50 bis 55 Jahre alt und 175 cm bis 180 cm groß. Er trug eine Brille mit dunklem Gestell und hatte graumeliertes Haar. Vom äußeren Erscheinungsbild entsprach er einem nordafrikanischen Phänotyp. Von der Frau liegt keine detaillierte Beschreibung vor. Sie soll aber ein grünes Kleid getragen haben.

Der Polizeiposten Brühl übernahm die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06202/ 71282 zu melden.

Informationen wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen diese und andere Maschen schützen können, finden sie auch online: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/

